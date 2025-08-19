SUBSCRIBE
Home COMUNICATIQuesturaTrieste: la Polizia di Stato esegue un MAE per rapina e omicidio commesso in Germania
Questura

Trieste: la Polizia di Stato esegue un MAE per rapina e omicidio commesso in Germania

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
manette

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

Nel pomeriggio del 9 agosto u.s., la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di una cittadina romena ricercata dalle Autorità Tedesche per gravissimi reati contro la persona e il patrimonio, commessi in Germania ai danni di una anziana vittima.

Nell’ambito dei controlli di Frontiera ai valichi italo-sloveni, temporaneamente ripristinati dopo la sospensione dell’Accordo di Schengen, la Polizia di Frontiera di Trieste ha fermato in ingresso Stato, al valico di Fernetti, una cittadina rumena, classe 2003, che viaggiava a bordo di un’autovettura con targa francese condotta da un suo connazionale.

In esito agli accertamenti esperiti a suo carico, che hanno compreso minuziosi accertamenti sulla riconducibilità del provvedimento alla persona fermata, effettuati anche mediante la comparazione dattiloscopica e attivazioni dei canali internazionali di Polizia, è risultato che la stessa era destinataria di un mandato d’arresto europeo ai fini di estradizione, emesso nel mese di giugno del 2024 dalle Autorità Giudiziarie Tedesche, per omicidio e rapina aggravata in concorso.

La donna, unitamente ad altri connazionali, nel mese di aprile 2024 si era infatti introdotta all’interno dell’appartamento di un anziano di 88 anni sito a Berlino, drogando dapprima la vittima e in seguito rubando denaro e preziosi. La condotta violenta posta in essere si poi rilevata letale in quanto l’anziano è deceduto alcuni giorni dopo in conseguenza della grave intossicazione subita.

Al termine dell’attività, la cittadina rumena è stata quindi associata alla Casa Circondariale di Trieste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa dell’estradizione verso la Germania.

Si precisa che il procedimento penale nei confronti degli indagati pende ancora nelle fasi delle indagini preliminari, e che le loro responsabilità effettive saranno vagliate nel corso del successivo processo e che non verranno fornite le generalità degli indagati né elementi per la loro identificazione.

comunicato stampa  –  fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Trieste/articolo/321168a428769c3e7304759822

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

You may also like

Ragusa, accusata della fine del matrimonio della figlia: perseguitata e offesa da...

Roma.Viola la misura del divieto di avvicinamento e si presenta a casa...

Roma. Palpeggia giovane donna per strada, poi aggredisce gli agenti intervenuti

Ricercato dalla questura di Bologna, giovane pakistano viene arrestato dalla Squadra Mobile...

Ostia. Lite tra datore di lavoro ed ex dipendente sfocia in aggressione...

Vibo Valentia. Violenta aggressione perpetrata ai danni di un minore nella notte...

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace