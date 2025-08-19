Ucraina, Meloni: “L’accordo è ancora complicato ma finalmente possibile”

“Considero positivo il fatto che si stiano aprendo degli spiragli di pace in Ucraina. L’accordo è ancora complicato ma finalmente possibile, soprattutto in seguito allo stallo che si è creato da molti mesi lungo la linea del fronte. Solo l’Ucraina potrà trattare sulle condizioni e sui propri territori.

Il punto cruciale rimane quello delle garanzie di sicurezza per scongiurare nuove invasioni russe ed è questo l’aspetto su cui si sono registrate ad Anchorage le novità più interessanti. Solo robuste e credibili garanzie in tal senso potranno prevenire nuove guerre ed aggressioni.

A questo riguardo, il Presidente Trump ha oggi ripreso l’idea italiana di garanzie di sicurezza che si ispirino all’articolo 5 della NATO. Il punto di partenza della proposta è la definizione di una clausola di sicurezza collettiva che permetta all’Ucraina di beneficiare del sostegno di tutti i suoi partner, USA compresi, pronti ad attivarsi nel caso sia attaccata di nuovo. Gli Stati Europei rimangono uniti nel sostegno all’Ucraina in questa fase di trattative. La strada per la pace non è semplice, ma è importante che sia stata intrapresa“.

Questa la dichiarazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a latere del vertice a Washington per segnare una nuova strategia che dovrebbe portare alla pace in Ucraina, Paese impegnato nella guerra contro la Russia. All’incontro con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e con il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, hanno partecipato congiuntamente il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, il Presidente della Repubblica finlandese, Alexander Stubb, il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Friedrich Merz, e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte. Al termine come si può ben comprendere dalle frasi della premier italiana, Giorgia Meloni, vige un più che moderato ottimismo sulla risoluzione del conflitto.

Fabrizio Pace