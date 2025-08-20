SUBSCRIBE
Home COMUNICATIQuesturaArrestato un 40enne a Gioia Tauro per maltrattamenti in famiglia
Questura

Arrestato un 40enne a Gioia Tauro per maltrattamenti in famiglia

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
Polizia maltrattamenti generico

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una misura cautelare, richiesta dalla Procura della Repubblica ed emessa dal GIP presso il Tribunale di Palmi, per il delitto di maltrattamenti in famiglia.

In particolare, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, hanno tratto in arresto un quarantenne a seguito dell’ordinanza che dispone l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento compendia gli esiti di un’attività investigativa, svolta dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che nasce dalla denuncia sporta nel mese di marzo da una donna, in relazione ad una escalation di atteggiamenti di violenza fisica e verbale, portati avanti da diversi anni, realizzati dal coniuge a danno dell’intero nucleo familiare, tali da rendere incompatibile la convivenza familiare.

I successivi approfondimenti e le testimonianze raccolte dai poliziotti hanno permesso di ricostruire un grave quadro indiziario nei confronti dell’indagato, evidenziando le reiterate condotte che lo stesso avrebbe posto in essere nei confronti della moglie e delle figlie, costringendole a vivere in uno stato di terrore e asservimento minacciandole addirittura di morte in più occasioni.

All’esito delle indagini, l’Autorità Giudiziaria ha emesso la misura cautelare in argomento che ha portato l’uomo in carcere in ordine al delitto di maltrattamenti contro familiari aggravato.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti del soggetto destinatario della misura che è da ritenersi presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. (foto di repertorio)

comunicato stampa Questura di Reggio Calabria

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

You may also like

Dall’amore non corrisposto allo stalking: assistito perseguita il suo avvocato di fiducia

Trieste: la Polizia di Stato esegue un MAE per rapina e omicidio...

Ragusa, accusata della fine del matrimonio della figlia: perseguitata e offesa da...

Roma.Viola la misura del divieto di avvicinamento e si presenta a casa...

Roma. Palpeggia giovane donna per strada, poi aggredisce gli agenti intervenuti

Ricercato dalla questura di Bologna, giovane pakistano viene arrestato dalla Squadra Mobile...

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace