Corriere sorpreso sulla Roma-Civitavecchia con 297 panetti di hashish nascosti tra i giocattoli. Arrestato

Un “corriere” di droga di nazionalità marocchina, non in regola con la normativa nazionale che regola l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, è stato intercettato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma alla barriera autostradale di Civitavecchia.
Dopo averlo fermato al casello autostradale per un controllo, le “fiamme gialle” del Gruppo di Civitavecchia hanno scoperto, occultato tra confezioni di giocattoli per bambini, oltre 30 chilogrammi di hashish suddiviso in 297 panetti.
L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la casa circondariale “Borgata Aurelia”, su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia.
L’intervento si inserisce nel dispositivo di contrasto ai traffici illeciti predisposto dal Comando Provinciale di Roma.
Il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e la colpevolezza del soggetto sarà accertata con sentenza irrevocabile di condanna.
comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Roma