L’ IDF richiama 60mila riservisti

Il ministro della Difesa israeliano Katz ha approvato il richiamo di 60.000 riservisti, una mossa che preannuncia una nuova fase di intensa attività militare nella Striscia di Gaza.
L’annuncio, confermato dal ministero della Difesa all’agenzia di stampa France Presse, arriva dopo le anticipazioni del quotidiano Times of Israel e concede ai riservisti almeno quindici giorni per presentarsi.
La decisione è strettamente correlata all’approvazione del nuovo piano di attacco a Gaza City, denominato “Carri di Gideon B”. Il piano non si limita all’offensiva, ma prevede anche il “riassorbimento” e lo spostamento degli sfollati da Gaza City verso il sud del territorio palestinese, un aspetto che solleva ulteriori interrogativi sulle dinamiche umanitarie del conflitto in corso.
