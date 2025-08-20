SUBSCRIBE
Salute e Benessere

Lavare frutta e verdura con il bicarbonato di sodio elimina quasi totalmente i pesticidi

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
Frutta e Verdura

Ci si preoccupa spesso giustamente della presenza dei pesticidi nella frutta e nella verdura. Questi sono dei prodotti industriali che vengono utilizzati per far sì che le piante rendano al massimo delle loro possibilità e non siano attaccate dai parassiti infestanti. Al giorno d’oggi se se ne fa un largo uso.

Per eliminare il pericolo dell’ingestione dei residui di questi pesticidi consumando frutta e verdura, non basta lavarle sotto l’acqua corrente in questo caso se ne elimina solo una parte. Per eliminarli quasi totalmente, in base ad uno studio fatto dalla JAFC (Journal of Agricultural and Food Chemistry) rivista scientifica settimanale americana, si dovrebbe lavarla con della soluzione di acqua e bicarbonato di sodio all’1%.

E’ sufficiente lasciare immersa la frutta o la verdura in una bacinella con dell’acqua per soli 12-15 minuti per eliminare il 99% del pericolo dei residui che verrà quindi eliminato.

Una piccola accortezza, semplice da attuare grazie alla facile reperibilità del bicarbonato di sodio, che sicuramente può migliorare il nostro modo di consumare gli alimenti e di riflesso la nostra salute, soprattutto in Estate in cui c’è di norma un consumo più elevate di frutta e verdura.  In ogni caso è sempre seriamente sconsigliato consumarle senza averle almeno semplicemente lavate.

Lo studio specificica anche che:  “metodo è efficace per i pesticidi che si trovano solo sulla superficie. I pesticidi che sono già penetrati nella buccia rimangono, e per quelli la pelatura rimane il metodo più efficiente, anche se ciò comporta la perdita di importanti composti bioattivi presenti nella buccia“.

LL

foto di GNS

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

