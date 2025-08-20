Milioni di dollari in contanti contraffatti sequestrati in un importante sequestro internazionale

L’Europol ha supportato un’operazione congiunta di polizia che ha interrotto la distribuzione di valuta contraffatta tramite i servizi postali. L’azione ha portato all’intercettazione di quasi un milione di articoli, tra cui euro, dollari statunitensi e sterline britanniche falsi, per un valore stimato di oltre 66 milioni di euro.

Il successo dell’operazione è stato determinato dall’eccellente collaborazione tra le autorità di 18 paesi, che ha aiutato gli investigatori ad acquisire una comprensione più approfondita dei metodi criminali e delle rotte del traffico. Grazie a questo sforzo congiunto, l’operazione ha avviato 102 nuove indagini mirate a reti criminali dedite alla contraffazione di valuta.

Risultati complessivi dell’operazione:

Sequestrati 297 pacchi contenenti valuta contraffatta;

Sono stati intercettati oltre 990.000 articoli contraffatti, tra cui banconote e monete di valore superiore a 280.000 euro, 679.000 dollari e 12.000 sterline.

In qualità di agenzia leader dell’UE nella lotta alla contraffazione monetaria, Europol ha fornito competenze, coordinato lo scambio di informazioni e supportato le autorità nazionali nell’individuazione di pacchi sospetti. Inoltre, Europol ha contribuito ad affinare gli indicatori di rischio, consentendo in futuro un’identificazione più efficace della distribuzione di valuta contraffatta. Anche l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha supportato l’indagine fornendo l’infrastruttura tecnica durante la fase operativa.

Scoperte nuove reti criminali

L’indagine, condotta da Austria, Portogallo e Spagna, è stata condotta tra ottobre 2024 e marzo 2025 e ha portato alla luce diverse nuove reti criminali dedite alla contraffazione di valuta. La maggior parte di queste reti opera al di fuori dell’UE, principalmente dall’Asia, ma anche dall’America e dal Medio Oriente.

Questa operazione ha segnato la seconda fase di un’azione precedente a cui aveva partecipato anche Europol. Una cooperazione più forte e migliorata tra le forze doganali e di polizia ha permesso alle autorità di ottenere risultati significativamente migliori questa volta. Un successo notevole è arrivato dalla Romania, dove un’unica azione coordinata delle autorità nazionali ha portato al sequestro di 600.000 dollari in valuta contraffatta.

Come nella prima iterazione dell’operazione, la stragrande maggioranza degli oggetti sequestrati era costituita da banconote con design alterato, spesso definite “monete da film”. Queste riproduzioni hanno forma e colore simili alle banconote vere, ma includono una piccola avvertenza che ne indica la falsità. Tuttavia, queste avvertenze vengono spesso trascurate, consentendo ai criminali di spacciarle per denaro autentico.

comunicato stampa – fonte: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/millions-in-counterfeit-cash-seized-in-major-international-haul?mtm_campaign=press-releases-just-published-20250820&utm_term=press-releases-just-published&mtm_source=newsletter&mtm_medium=email&mtm_content=title&mtm_group=news