Proseguono le ricerche dei VdF per la persona dispersa nel torrente Crisa

by Fabrizio Pace
written by Fabrizio Pace 0 comments
12:30 – Proseguono a Leonforte, nell’ennese, le ricerche della persona dispersa nel torrente Crisa. I Vigili del Fuoco sono tutt’ora impegnati con fluviali, sommozzatori e cinofili. Tratto in salvo l’altro occupante dell’auto trascinata dalla corrente.

E’ il post odierno sui social network delle Fiamme Rosse che aggiorna sulle ricerche conseguenti a quanto accauto a due autovetture finite ieri nel torrente Crisa.

Due delle persone coinvolte sono state recuperate nell’intervento e contestualmente sono inziate le ricerche del disperso.

Fabrizio Pace

 

Fabrizio Pace è giornalista e direttore del quotidiano d’Approfondimento on line www.IlMetropolitano.it

