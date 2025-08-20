Proseguono le ricerche dei VdF per la persona dispersa nel torrente Crisa

12:30 – Proseguono a Leonforte, nell’ennese, le ricerche della persona dispersa nel torrente Crisa. I Vigili del Fuoco sono tutt’ora impegnati con fluviali, sommozzatori e cinofili. Tratto in salvo l’altro occupante dell’auto trascinata dalla corrente.

E’ il post odierno sui social network delle Fiamme Rosse che aggiorna sulle ricerche conseguenti a quanto accauto a due autovetture finite ieri nel torrente Crisa.

Due delle persone coinvolte sono state recuperate nell’intervento e contestualmente sono inziate le ricerche del disperso.

Fabrizio Pace