Tridico da dispoibilità a Conte per la candidatura a Governatore della Calabria

L’ Europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, ha dato la sua disponibilità ad essere candidato alla carica di Governatore della Regione Calabria e rappresentare il Centrosinistra. “Oggi sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile, se lo si affronta insieme la speranza”.

Tridico ex presidente dell’INPS è nato a Scala Coeli ma come egli stesso ricorda:” Ho avuto la fortuna di studiare, viaggiare, lavorare e crescere anche lontano, ma la Calabria è da sempre la mia radice più profonda e oggi la mia più grande responsabilità” . Questo è il sentimento che lo avrebbe mosso ad accettare la proposta di Giuseppe Conte, leader del M5S, ed in caso la coalizione lo supportasse essere il candidato presidente alla Regione.

Di seguito il post completo dalla pagine Facebook Ufficiale del Professor Pasquale Tridico: “La mia storia inizia qui, tra queste montagne, questo mare e fra voi che mi avete insegnato i valori della fatica, della solidarietà e del sogno. Ho avuto la fortuna di studiare, viaggiare, lavorare e crescere anche lontano, ma la Calabria è da sempre la mia radice più profonda e oggi la mia più grande responsabilità. Oggi sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile, se lo si affronta insieme la speranza.

Per questo ho deciso di dare la mia disponibilità al Presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla Presidenza della Regione, perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità. La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita. La Calabria non è periferia: è cuore pulsante del Mediterraneo. Non è terra da abbandonare: è terra da far rinascere. Il futuro si costruisce. E io sono pronto a costruirlo con voi. È il tempo del coraggio. È il tempo della Calabria, la nostra terra, per riportarla a testa alta laddove merita di stare“.

Come reagiranno gli altri partiti della coalizione? Approveranno la proposta del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, da Reggio Calabria in molti a Sinistra speravano in una candidatura per Giuseppe Facomatà, sindaco uscente.

LL