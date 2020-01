Cancelleri: Maxi multa ad Autostrade? Lo Stato non gioca al ribasso!

Stamattina leggo che avanza l’ipotesi di una maxi multa ad Autostrade per evitare la revoca delle concessioni. Una maxi multa non rende giustizia alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Una maxi multa è un compromesso inaccettabile dopo gli infiniti crolli e disagi dovuti all’incuria delle opere autostradali concesse ad Autostrade. Lo Stato non gioca al ribasso e una maxi multa è uno sconto troppo alto a chi negli anni si è arricchito non garantendo la sicurezza delle autostrade italiane e dei cittadini che le percorrono ogni giorno. Il Movimento 5 Stelle non fa sconti! Non possiamo dimenticare le 43 vittime del ponte Morandi. Non possiamo dimenticare la tragedia ed il dramma vissuto quel 14 agosto dai loro familiari. Non possiamo far finta di non aver letto delle centinaia di inchieste su dossier FALSIFICATI che continuano a mettere a rischio la vita dei cittadini. Non possiamo dimenticare il crollo del 31 dicembre nella galleria Bertè, come non possiamo dimenticare che se non è successa una strage è solo grazie alla provvidenza divina. Noi non dimentichiamo e una maxi multa è troppo poco per rimediare agli errori e agli inganni di anni. La revoca delle concessioni ad Autostrade resta l’unica soluzione!

Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Giancarlo Cancelleri