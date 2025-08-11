ilMetropolitano.it

Nella settimana di Ferragosto, i Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro hanno dato vita a un imponente servizio straordinario di controllo del territorio. Un’attività mirata a garantire la sicurezza dei …
Durante il periodo delle festività di Ferragosto, i Carabinieri della Compagnia di Locri (RC), hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi alla guida. L’attività, …
L’Europol ha supportato un’operazione congiunta di polizia che ha interrotto la distribuzione di valuta contraffatta tramite i servizi postali. L’azione ha portato all’intercettazione di quasi un milione di articoli, tra …
Un “corriere” di droga di nazionalità marocchina, non in regola con la normativa nazionale che regola l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, è stato intercettato dai Finanzieri del Comando …
Reparto Operativo Speciale – Ibiza (Spagna), 20/08/2025 09:42 Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma il 15 agosto 2025 i Carabinieri del ROS unitamente a personale della …
Compagnia Carabinieri Pomezia – Lazio, Campania e Calabria, 20/08/2025 09:47 Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno notificato un’ordinanza che dispone la custodia cautelare …
