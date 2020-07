Bologna, interventi vari

Nella notte tra il 5 e il 6 Luglio i Vigili del fuoco sono intervenuti a San Benedetto Val di Sambro per un incidente stradale nel quale un’utilitaria con a bordo tre persone è finita fuori strada, nel letto di un fiumiciattolo, dopo un volo di qualche decina di metri. La squadra con l’autogrù VF ha liberato i tre ragazzi rimasti incastrati nell’abitacolo per poi affidarli alle cure del 118 per il trasporto in ospedale. Più tardi nella mattinata, la sala operativa ha ricevuto una richiesta di soccorso per un piccolo gatto rimasto incastrato in una autovettura parcheggiata nel comune di Castel di Casio. Alcune persone avevano infatti sentito miagolare e visto una zampetta dell’animale uscire da sopra la ruota. La squadra VVF ha liberato l’animale. Il cucciolo, nonostante tutto in buone condizioni, è stato affidato ad una persona che ha accettato di prendersene cura.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=65898