Autostrade. Vertice a Chigi con Conte, revoca sul tavolo

(DIRE) Roma, 30 Set. – E’ in corso a Palazzo Chigi un vertice su Autostrade con il premier Giuseppe Conte e i ministri Roberto Gualtieri e Paola De Micheli. La riunione precede il CdM convocato alle 19.30 nel quale si discuterà la revoca della concessione alla famiglia Benetton. Oggi era attesa la risposta di Aspi dopo la rottura sulla cessione con Cdp per via della manleva, ossia la garanzia che il futuro acquirente non erediterà le responsabilità civili sui danni derivanti dalla caduta del ponte Morandi di Genova. (Lum/ Dire) 18:55 30-09-20