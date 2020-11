(DIRE) Roma, 18 Nov. – Dal testo della manovra scompare il ‘vecchio’ articolo 104, quello che riguardava l’istituzione della Fondazione per la Cybersicurezza. Nell’attuale formulazione del 104, come si evince dal testo in possesso della Dire, sono sopravvissute le norme che riguardano il gruppo di supporto digitale alla presidenza del consiglio. Il testo della legge di bilancio non e’ ancora arrivato alla Camera, dove e’ atteso nelle prossime ore. (Rai/ Dire) 15:59 18-11-20