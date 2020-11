Meteo, arriva l’Inverno: piogge, nubifragi, neve e venti freddi su tutta Italia

12:34 – La pioggia è giunta al Nord e al Centro portando con sé il tanto atteso Inverno, che si estenderà presumibilmente anche per le zone meridionali. Lombardia, Liguria di Centro-Levante, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia e molte altre regioni del Nord Italia e del Centro, quali Toscana, delle Marche e dei settori interni dell’Umbria, fino al Lazio e all’Abruzzo da questa mattina sono state colpite da piogge moderate, mentre l’arco alpino centro orientale e l’Appennino tosco-emiliano hanno avuto qualche occasionale nevicata. La mattinata trascorrerà nuvolosa per il resto del Paese, ma i venti di Bora, Grecale e Maestrale porteranno il maltempo anche nelle regioni centro-meridionali. Sulla Sardegna, sia sulla fascia adriatica, dalle Marche all’Abruzzo, al Molise e fino alla Puglia e pure tra la Toscana e il Lazio, sull’Appennino meridionale e la Basilicata ionica, i settori di confine con la Calabria dovranno porre maggiore attenzione ai possibili nubifragi e allagamenti che portano precipitazioni fino a 200 mm. Il Meteo comunica che “il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di Venerdì 20 Novembre un’allerta arancione su tutto l’Abruzzo ed il Molise, sui settori centro-settentrionali della Campania e sulle aree garganiche della Puglia. Allerta gialla inoltre su Lazio, Calabria, Marche, Umbria, Basilicata, sui settori orientali della Sardegna e sulle restanti parti di Campania e Puglia. Da segnalare il ritorno della neve sui comparti appenninici centro-meridionali localmente a quote relativamente basse per la stagione. I forti venti potranno inoltre provocare vere e proprie bufere con accumuli importanti (oltre i 30 cm) a quote superiori ai 1300 metri.”

