Roma, soccorso ciclista caduto da un costone a Rocca di Papa

Nella giornata del 31 Marzo, alle 17, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Rocca di Papa per soccorrere un ciclista caduto da un costone mentre percorreva la via Sacra in località Monte Cavo. Gli operatori del distaccamento di Nemi e nel nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Roma per raggiungere il 35enne ferito, data l’impraticabilità della strada da percorrere con gli automezzi, hanno camminato per circa 300 metri e una volta raggiunto e stabilizzato l’uomo su una barella lo hanno trasportato e consegnato al personale del 118 per le cure del caso. Sul posto presenti anche i carabinieri.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71171