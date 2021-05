Ateltica. Exploit dell’Azzurro Bianchetti: 19,74 nel peso

A Rieti (DIRE) Roma, 2 Mag. – Di nuovo in forma Sebastiano Bianchetti. A Rieti l’Azzurro lancia a 19,74 nel getto del peso, per tornare così ai livelli di un paio di anni fa. Nel 2019 il portacolori delle Fiamme Oro aveva messo a segno i migliori quattro risultati della carriera, culminati con il 20,17 di Conegliano dove era riuscito a superare la fatidica soglia dei venti metri. Il 25enne reatino è stato protagonista nelle scorse stagioni in campo giovanile, incrementando più volte i primati italiani di categoria oltre a conquistare due medaglie di bronzo nelle rassegne internazionali, agli Europei U20 nel 2015 e poi a quelli U23 del 2017. (Gas/ Dire) 16:41 02-05-21