Verona, tamponamento multiplo sulla A4. Vigili del Fuoco liberano dalle lamiere 6 persone

Poco dopo le 6.30 di questa mattina un grave incidente stradale è accaduto sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Tre autovetture e tre pulmini, che viaggiavano in direzione Milano, sono rimasti coinvolti in un tamponamento multiplo. Sei persone sono rimaste intrappolate nelle lamiere delle auto, liberate dai Vigili del Fuoco intervenuti dal distaccamento di Caldiero con due mezzi. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli si sono concluse intorno alle 8 con la riapertura al traffico di 2 corsie su 3 del tratto autostradale, fino ad allora rimasto completamente chiuso.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74657