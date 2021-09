Ri-Generazione della scuola e Pnrr. Edilizia scolastica, sostegno immediato per le ‘aule pollaio’, assunzione e formazione dei docenti

L’intervista a Barbara Floridia, Sottosegretario Ministero Istruzione

TREVISO, 19 SET 2021 – Alle domande circostanziate di Alessandro Marenzi la senatrice Barbara Floridia, sottosegretario Ministero Istruzione, ha dato risposta su edilizia scolastica oggi e domani, docenti, orientamento e sull’avvio dell’anno scolastico. Non ha lesinato i numeri, in sintonia con il contesto del Festiva della Statistica e della Demografia.

Alcuni fenomeni sono risultati contingenti e altri strutturali come ad esempio l’eliminazione delle ‘classi pollaio’. “Occorre avere aule e docenti in numero adeguato prima di poter imporre un numero massimo per classe”, ha risposto, “e noi abbiamo individuato il problema e investito in prospettiva”. Il Pnrr ha previsto 3,9 miliardi di euro per la manutenzione di 4 mila edifici scolastici e 800 milioni per la costruzione di 200 scuole ecosostenibili. Un miliardo è stato collocato per l’orientamento dei giovani, attività che dovrà avere inizio dall’infanzia, e un altro miliardo di euro per la ri-generazione culturale che coinvolge i docenti.

Si constata oggi la bassa percentuale di donne alle facoltà e nelle professioni scientifiche e tecniche. Anche questa è una questione di orientamento che deve aiutare le bambine e le ragazze ad apprezzare ogni aspetto del sapere. La chiave di volta di ogni ri-generazione culturale è sempre la scuola, ma dentro la scuola rimane la risorsa dei docenti, il loro numero e la loro formazione.

Quest’anno, ha detto la senatrice Floridia, sono stati assunti 59mila docenti e sono state costruite 40mila nuove aule. Inoltre, sono stati messi a disposizione delle situazioni di ‘aule pollaio’ risorse per 22 milioni di euro.

C.S. Guido Lorenzon