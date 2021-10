Elezioni, cala l’affluenza. Oggi urne aperte fino alle 15

ROMA – Calo dell’affluenza alle urne per l’elezioni 2021. Alle 23 di domenica 3 ottobre è stata registrata una partecipazione all’amministrative pari al 41,65% degli aventi diritto, secondo quanto riportato sul sito del Viminale. Nelle precedenti elezioni alla stessa ora si era registrata un’affluenza del 61,49%. Va però precisato che in quel caso si votava in un solo giorno. Simile lo scenario nei 404 Comuni della Calabria dove sono in corso le elezioni Regionali: alle 23 aveva votato il 30,87% degli aventi diritto. Come riportato sul portale delle elezioni del ministero dell’Interno, nella precedente tornata elettorale del 2020, alla stessa ora, l’affluenza registrata era stata del 44,43%. In quell’occasione le urne sono state aperte un solo giorno: domenica 26 gennaio.

Le urne si sono riaperte questa mattina alle ore 7. Sarà possibile votare fino alle ore 15.