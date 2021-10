Cade nel vuoto dal nono piano e sopravvive: miracolo nel New Jersey

Uscire sul balcone, inciampare su se stesso, cadere nel vuoto dal nono piano dell’edificio e risvegliarsi subito con un gran mal di testa. E ovviamente non ricordare niente di ciò che è accaduto. Quante volte abbiamo assistito a scene del genere? Ebbene, un signore del New Jersey è precipitato da nove piani, è atterrato su una BMW e in qualche modo è sopravvissuto alla tremenda caduta. Questo episodio tragicomico è accaduto mercoledì 6 ottobre, quando il 31enne è precipitato sopra un’auto parcheggiata in Journal Square alle 10:20. Inaspettatamente, il signore si è miracolosamente salvato, atterrando su una superficie che ne ha attutito lo schianto. Quando è emerso da ciò che restava della macchina, non sapendo che fare e un po’ intontito dal colpo e dalle ammaccature, si è rivolto a una passante di nome C.S. domandando: “Che cosa è successo?” “Ho sentito un rumore molto forte e all’inizio non pensavo si… Le speculazioni sulle circostanze della sua caduta dall’edificio sono ancora tante, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è ancora chiaro infatti perchè l’uomo fosse lì, non avrebbe dato il suo nominativo alla polizia, e non avrebbe cooperato con le indagini sul caso, ha riferito una fonte esterna. Ecco il video tragicomico dell’uomo intontito e un pò ammaccato che dopo essere sceso dall’auto inizia a girare su se stesso guardandosi attorno:

https://www.youtube.com/watch?v=dI-CjvaXV6A

c.s. – Giovanni D’Agata