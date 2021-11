Roma. Furto in metro, 2 persone arrestate

Comando Provinciale di Roma – Roma , 06/11/2021 10:59

I Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto hanno arrestato due cittadini romeni, di 39 e 26 anni, entrambi senza fissa dimora, con l’accusa di furto aggravato in concorso. Ieri mattina, a termine di un servizio di osservazione e pedinamento, i Carabinieri hanno bloccato i connazionali all’interno della fermata della metropolitana “Spagna” appena dopo aver derubato una 70enne romano. I Carabinieri li hanno sorpresi mentre sfilavano il portafoglio dal giubbotto della vittima dopo averlo avvicinato alle spalle mentre era intento a salire a bordo del convoglio. Una volta perquisiti, la refurtiva è stata recuperata dai Carabinieri che hanno anche sequestrato uno smarthphone rubato, trovato nelle tasche del 26enne. Per questo motivo, il più giovane dei due è stato anche denunciato a piede libero con l’accusa di ricettazione. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. (foto di repertorio)