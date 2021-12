Rifiuti. Lunedì sciopero nazionale 24 ore, AMA: garantiti servizi essenziali

Proclamato per 24 ore FP-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI e FIADEL

(DIRE) Roma, 7 Dic. – Le Organizzazioni Sindacali nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI e FIADEL del comparto pubblico e privato di igiene ambientale hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 13 dicembre. In base a quanto prescritto dalla legge 146/90 e dai relativi accordi sottoscritti con i Sindacati, AMA S.p.A. ha attivato le procedure tese ad assicurare durante lo sciopero i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili: pronto intervento; raccolta rifiuti prodotti da Case di Cura, Ospedali, Caserme, ecc. Assicurata anche la pulizia – compreso lo svuotamento dei cestini – di alcune aree di interesse turistico-artistico e museale del Centro Storico. E’ interessato dallo sciopero, con le stesse modalità, anche il settore funerario, limitatamente ai lavoratori a cui si applica il CCNL del comparto di igiene ambientale. Anche in questo caso saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali. Per eventuali interventi di emergenza, sarà attiva 24 ore su 24 la Centrale Operativa: tel. 0651693339, 0651693340, 0651693341. (Com/Enu/ Dire)