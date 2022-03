Thailandia: allentamento norme covid-19

La Thailandia, sta considerando l’idea dell’eliminazione del test Covid-19, prima dell’imminente arrivo in paese, ma solo per coloro che sono vaccinati.

La Thailandia, come il resto del mondo, è stata colpita dalla pandemia Covid-19, anche essa è dovuta intervenire per placare il virus. Il paese in tutto ha avuto 3,3 milioni di casi, con 24.075 decessi.

Nella giornata di oggi, il Governo thailandese valuterà la proposta del ministero della salute, per rinunciare all’obbligo di test Covid-19, per l’arrivo in Thailandia.

AO