Manifestazione No Muos a Sigonella contro la guerra

(DIRE) Palermo, 20 Mar. – Corteo contro la guerra in Ucraina organizzato dal movimento No Muos a Sigonella, in Sicilia, dove è attiva una base militare NATO. “Centinaia”, secondo gli organizzatori, in strada contro “le politiche militari degli Stati che costringono i territori a uno stato di guerra permanente”. “Il presidio – spiegano ancora gli organizzatori – ha deciso di muoversi in corteo in direzione della base superando i limiti imposti dalla questura”.

Al corteo anche una rappresentanza di Antudo: “Indipendenza dei territori, contro le guerre imperialiste”, recitava lo striscione dei sicilianisti. Intesta alla rappresentanza No Muos, invece, uno striscione con la scritta: “Non pagheremo la guerra dei ricchi, via le basi Usa/Nato dalla nostra terra”. (Red/ Dire) 18:14 20-03-22