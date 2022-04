Napoli: Sequestrata una tonnellata di bionde. Arrestati 4 contrabbandieri

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di tre distinti interventi, ha sequestrato circa 1 tonnellata di sigarette e tratto in arresto 4 contrabbandieri. Due di essi sono stati denunciati anche perché percettori del reddito di cittadinanza.

In particolare il Gruppo di Nola, tra Melito di Napoli e il Rione Don Guanella, area alla periferia nord del capoluogo, ha individuato tre soggetti napoletani già conosciuti dalle stesse Fiamme Gialle per precedenti episodi di contrabbando.

Grazie a prolungati pedinamenti, i finanzieri hanno individuato un box a Melito di Napoli, dove sono stati sequestrati 410 kg. di sigarette di contrabbando ed è stato tratto in arresto un responsabile.

Nel corso di un ulteriore intervento, le stesse Fiamme Gialle hanno riconosciuto due contrabbandieri e, al termine di un complesso servizio di osservazione, li hanno colti in flagranza mentre caricavano su un’autovettura 50 kg di “bionde”. Il servizio è poi proseguito con la perquisizione di un appartamento a Scampia, dove i finanzieri hanno rinvenuto oltre 310 kg di sigarette di varie marche (“Regina”, “Winston”, “Richmond”, “Marlboro”, “Chesterfield”, “Regal” e “Rothmans Demi”).

Nel corso di una terza operazione eseguita a Ercolano, il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha sequestrato 3 quintali di sigarette traendo in arresto un cittadino incensurato di Boscoreale.

I finanzieri hanno notato un soggetto che a forte velocità viaggiava col suo furgone nei pressi dell’autostrada A3 Napoli-Salerno. Ne è seguito un pedinamento, al termine del quale il veicolo commerciale è stato fermato e sottoposto a controllo in prossimità del casello autostradale “Ercolano Scavi”, attività che ha consentito alle Fiamme Gialle di rinvenire al suo interno 300 kg. di sigarette di contrabbando “Marlboro Rosse” con indicazioni in inglese.

Il conducente del veicolo è stato arrestato in flagranza di reato e denunciato per detenzione abusiva di armi in quanto presso la propria abitazione sono state rinvenute e sequestrate 240 cartucce per fucile, modello Winchester 12/16, detenute senza alcun titolo.

Le attività in parola scaturiscono dall’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e volti a contrastare il fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Napoli