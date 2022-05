Viabilità. Incidente su A91 Roma-Fiumicino, una vittima

Chiusa la carreggiata in direzione Aeroporto

(DIRE) Roma, 15 Maggio – Sull’autostrada A91 Roma-Fiumicino, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 16, è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione aeroporto. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona è deceduta. Il traffico è deviato. Sul posto sono presenti le squadre ANAS e le forze dell’ordine, per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile. (Com/Enu/ Dire) 19:54 15-05-22