Infrastrutture. Bankitalia: 415 per un’opera al Nord, 475 al Sud

(DIRE) Roma, 31 Mag. – Al Nord ci vogliono 415 giorni per realizzare un’opera pubblica, al Sud 475. E’ la stima fornita dalla Banca d’Italia nella relazione annuale. “I lavori pubblici gestiti nel Mezzogiorno presentano tempi di completamento generalmente più lunghi rispetto al Centro Nord- si legge- anche a parità di caratteristiche delle opere. Il divario, presente in tutte le fasi di realizzazione degli investimenti, è proporzionalmente maggiore per il periodo caratterizzato da una più intensa attività amministrativa, ossia quello che intercorre tra la fine della progettazione e l’inizio dell’esecuzione. Il divario è più ampio per i contratti gestiti da Regioni, Province e Comuni”. (Lum/ Dire) 14:33 31-05-22