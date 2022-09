Campionati del Mondo: Italia ai quarti, Cuba battuta 3-1

Lubiana. Al termine di una gara spigolosa e molto difficile contro Cuba l’Italia ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dei Campionati del Mondo grazie al 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18) conclusivo. Gli azzurri sono stati bravi ad avere ragione di un avversario al termine di una gara davvero complicata durante la quale comunque i ragazzi sono stati bravi ad avere pazienza giocando con grande carattere. De Giorgi ha schierato Giannelli in palleggio, Romanò sulla sua diagonale, Lavia e Michieletto martelli, Galassi e Russo centrali, Balaso libero. Dall’altra parte della rete Cuba in campo con Goide palleggiatore, Herrera opposto, Yant e Mergarejo schiacciatori, Simon e Osoria centrali, Garcia ibero. Primo set difficile, giocato palla su palla per lunghi tratti e caratterizzato anche da qualche sbavatura degli azzurri che però nel complesso sono stati bravi a rimanere concentrati nonostante un servizio non sempre impeccabile (8 gli errori). Nelle battute conclusive gli azzurri hanno piazzato un paio di colpi decisivi e dopo un primo set ball fallito hanno chiuso 25-21.

Secondo set iniziato con Giannelli che ha favorito maggiormente gli attacchi dal centro con Galassi e Russo rivelatisi terminali affidabili, ma con il passare dei minuti i cubani hanno approfittato degli errori commessi dagli azzurri (7-10, 8-12). Con calma e pazienza, Giannelli e compagni sono rimasti lì e con un break di 3-0 si sono portati a una sola lunghezza dai caraibici (11-12). La partita è proseguita caratterizzata da continui strappi da una parte all’altra (19-19), ma con gli uomini di Vives questa volta decisi a non cedere il passo nel finale accumulando un vantaggio di 4 lunghezze (19-23); a quel punto Sbertoli è subentrato a Giannelli (21-23), ma Simon e compagni hanno comunque pareggiato i conti grazie al 21-25 conclusivo (ancora 5 gli errori al servizio).

Terza frazione ancora caratterizzata da un grande equilibrio (11-11); gli azzurri proprio in quel momento hanno cercato un piccolo allungo che ha fruttato un parziale di 3 lunghezze (14-11, 17-14) puntualmente recuperato (18-17, 19-19). In una situazione di estrema incertezza le due squadre hanno continuato a giocare palla su palla, una guerra di nervi che nel finale ha visto l’Italia in vantaggio +2 (23-21, 24-22). Vanificato il doppio vantaggio, Cuba ha nuovamente impattato la situazione sul 24-24, ma gli azzurri hanno tenuto duro e sono riusciti a chiudere ai vantaggi un parziale davvero molto importante e tirato (nonostante percentuali tutte in favore dei caraibici:47%-38% in attacco, 70%-47% in ricezione, ancora 5 gli errori al servizio per l’Italia).

Quarto set con Anzani in sestetto dall’inizio e proprio il vicecapitano ha guidato i compagni a un importante recupero dopo un avvio complicato (11-11). Passo dopo passo e con calma gli azzurri hanno gestito un minimo vantaggio (15-14, 16-15, 17-15, 18-15) con Anzani determinante in questa fase. Proprio nel finale gli azzurri sono volati sul +5 (21-16) chiudendo poi il match sul 25-18. Ora l’Italia tornerà in campo il 7 settembre contro la vincente del match tra Francia e Giappone in programma lunedì 5 (orario di gara non ancora ufficializzato). Domani a Lubiana si riposa, squadre in campo in Polonia.

Ferdinando De Giorgi: “Oggi era importante avere pazienza, Cuba ha dei buoni battitori e schiacciatori. Hanno giocato una partita intensa, noi ad un certo punto nel secondo set non ne abbiamo avuta tanta, ma l’importante è esser riusciti a metterci lì di fronte ad un avversario di tutto rispetto riuscendo a fare le cose meglio e poi portando a casa la partita. Ciò che abbiamo dimostrato, cambiare la situazione nel secondo set, è un aspetto sicuramente positivo. Più andremo avanti e più le partite saranno un po’ nervosette da un certo punto di vista. Ho visto una squadra che ha cercato la strada migliorando alcuni aspetti e vivendo un ottavo di finale importante. Verremo a vedere Francia-Giappone, vedo la Francia favorita. Sarà una partita da giocare fino in fondo, come sempre”.

ITALIA-CUBA: 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18)

ITALIA: Giannelli 3, Romanò 14, Michieletto 10, Russo 8, Lavia 11, Galassi 3, Balaso (L). Sbertoli, Anzani 7. Ne: Pinali, Scanferla (L). Recine, Bottolo, Mosca, All: De Giorgi

CUBA: Goide 2, Herrera 23, Yant 11, Mergarejo 5, Osoria 5, Simon 11, Garcia (L). Lopez 3, Concepcion, Gutierrez, Suarez, Taboada. Ne: Sanchez B., Gourguet (L), All: Vives

Arbitri: Ortiz (PUR), Akinci (TUR)

Spettatori: 3250

Durata set: 24’, 27’, 30’, 23’5

ITALIA: a 3 bs 19 mv 12 et 28

CUBA: a 3 bs 22 mv et 41

Ottavi di finale

3/9 Lubiana: Slovenia (2) vs Germania (15): 3-1 (25-18, 25-19, 21-25, 25-22)

3/9 Lubiana: Italia (3) vs Cuba (14): 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18)

4/9 ore 17.30 Gliwice: USA (8) vs Turchia (9)

4/9 ore 21 Gliwice: Polonia (1) vs Tunisia (16)

5/9 ore 17.30 Lubiana: Olanda (7) vs Ucraina (10)

5/9 ore 21 Lubiana: Francia (6) vs Giappone (11)

6/9 ore 17.30 Gliwice: Serbia (4) vs Argentina (13)

6/9 ore 21 Gliwice: Brasile (5) vs Iran (12)

I quarti di finale si disputeranno sempre a Gliwice (Polonia) e Lubiana (Slovenia) il 7 e l’8 settembre.

Questo lo schema degli accoppiamenti

7/9 Lubiana: Slovenia contro vincente Olanda (7)-Ucraina (10)

7/9 Lubiana: Italia contro vincente Francia (6)-Giappone (11)

8/9 Gliwice: vincente Polonia (1)-Tunisia (16) contro vincente USA (8)-Turchia (9)

8/9 Gliwice: vincente Serbia (4)-Argentina (13) contro vincente Brasile (5)-Iran (12)

Quarti di finale, Lubiana (SLO): 7 settembre, ore 18 e 21

Quarti di finale, Gliwice (POL) 8 settembre, ore 17.30 e 21

