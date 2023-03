Ciad. 2 ippopotami smarriti a N’Djamena star social per un giorno

Sul web immagini di pachidermi con denunce di distruzione habitat

(DIRE) Roma, 14 Mar. – Emblemi della distruzione degli habitat naturali a favore delle grandi città, improbabili capofila di una protesta contro il governo militare di transizione o forse presagi di qualcosa che potrebbe avvenire fra poco.

In definitiva, star dei social per un giorno e spunti di riflessione per gli utenti di internet. Sono le tante declinazioni assunte, loro malgrado, da due ippopotami che hanno attraversato il centro di N’Djamena, la capitale del Ciad. Molti internauti hanno rilanciato video e foto che mostrano un nutrito gruppo di militari e di vigili del fuoco mentre accompagnano i due grossi mammiferi verso il fiume da cui si presumeva fossero provenuti.

Gli scatti e i filmati che riprendono il dispiegamento delle forze di sicurezza hanno sollevato non poca ironia; su Twitter c’è chi ha fatto notare come i pachidermi abbiano ottenuto un trattamento “degno di un capo di Stato”. Il Ciad è governato dall’aprile 2021 da un Consiglio militare di transizione guidato dal generale Mahamat Deby Itno, salito al potere dopo l’uccisione del padre, Idriss Deby.

Stando a quanto ricostruito dal quotidiano Journal du Tchad, due ippopotami si sono smarriti dopo essere usciti dal fiume Logone, tributario del Chari, a sua volta principale fonte di alimentazione del grande Lago Ciad assediato dalla mancanza di acqua.

Gli animali si sono ritrovati nel quartiere di Farcha, proprio davanti a una fabbrica di birra. La stampa locale fa notare come molti dei vigili e dei soldati impiegati nelle operazioni per riportare gli ippopotami verso il fiume non abbiano resistito alla tentazione di scattarsi selfie con i pachidermi sullo sfondo.

Sul portale di notizie N’djamena News si osserva invece che è probabile che episodi di questo tipo diventino sempre più frequenti a causa della distruzione degli habitat naturale dell’animale. Nel novembre 2022 cinque persone che stavano attraversando il fiume nel quartiere di Farcha sono rimaste uccise da un ippopotamo. (Bri/Dire) 12:56 14-03-23