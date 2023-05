Violenza donne Valente: in riforma Cartabia ottenuto risultato importante

“Vigilare su applicazione, puntare su formazione ”

(DIRE) Napoli, 26 Mag. – “Nella riforma Cartabia siamo riusciti a ottenere un risultato importante: riconoscere la violenza maschile contro le donne come un fenomeno strutturale e culturale da aggredire attraverso la competenza e la specializzazione di tutti gli operatori”. Così alla Dire la senatrice dem Valeria Valente, già presidente della commissione Femminicidio nella scorsa legislatura, a margine dell’incontro a palazzo San Giacomo a Napoli su “Nuove prospettive nella prevenzione della violenza domestica e linee guida per le consulenze tecniche alla luce della Riforma Cartabia” organizzato dal Comune insieme all’Università Federico II e in collaborazione con OLV – Oltre la violenza (Asl Na1 Centro), Psy-Com Aps e Associazione Salute Donna-Centro Dafne Aorn Cardarelli.

L’evento conclude il Corso di Perfezionamento in “Perizia psicologica, Ctu e referto psicologico per il Contrasto alla violenza di genere sulle donne e alla violenza assistita”. Valente sottolinea anche l’importanza di “abbattere stereotipi e pregiudizi, credere ai racconti delle donne, non sottovalutare la violenza. Le norme, che siamo riuscite ad ottenere grazie ad un incessante lavoro come commissione d’inchiesta e con Protocollo Napoli, da sole non bastano, ma è necessario cambiare la mentalità.

Quello che ci aspettiamo dagli operatori soprattutto di giustizia è che si assuma un corretto punto di vista e applicare quelle norme: dall’ascolto diretto del minore al bandire tesi ascientifiche come la pas fino ad abbattere ogni stereotipo. In questo senso è importante vigilare da parte di tutte le reti e la scelta più importante resta quella di continuare a investire in formazione e ringrazio chi ha voluto questo corso che è importante e va salutato con favore”. (Elm/Dire) 11:23 26-05-23