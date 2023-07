Tragedia in California negli Stati Uniti, una bimba di solo 1 anno è stata uccisa da suo fratello di 3 anni, con una pistola. La notizia è stata resa nota dalla polizia.

La bambina era stata portata immediatamente in ospedale, ma non ce l’ha fatta, per via dell’età e per le ferite riportate.

221 sparatorie involontarie da parte di bambini ci sono state nel 2023, che hanno provocato 78 morti e 151 feriti (fonte: ansa.it).

