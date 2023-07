Lavoro, Potenti (Lega): Bene Governo con convocazione tavolo JSW

“Nella giornata di oggi, 19 luglio, che vedrà a Piombino lo svolgimento della manifestazione indetta dalle sigle sindacali, Fim-Fiom-Uilm Toscana, il Governo manda un segnale importante ai lavoratori ed alla città, attraverso la Convocazione per il Tavolo della Vertenza JSW per il 31 Luglio.

La complessa vicenda di Piombino impone la massima capacità e confidiamo nella precisa visione politica di settore di questo Governo. Infatti, alla già grave ed oggettiva situazione di stallo determinata dalle incertezze su tempi di investimento da parte della proprietà della acciaieria, si aggiungeranno nel mese di settembre un ulteriore carico di questioni come la scadenza della proroga delle concessioni portuali, la scadenza degli ammortizzatori sociali per i 140 lavoratori della Piombino Logistics ed a gennaio scadrà la cassa integrazione in deroga per i circa 1400 lavoratori JSW.

Oltre ciò, la Regione Toscana, ha confermato di non poter utilizzare risorse economiche per la proroga a Gennaio della cassa in deroga, poiché, secondo quanto sostenuto, non sarebbero attualmente disponibili. Appare scontato, mancando come probabile la fattiva ripresa dell’iniziativa industriale da parte della attuale proprietà, un nuovo intervento governativo con altre risorse pubbliche, il tutto per evitare le immaginabili conseguenze sociali.

Auspichiamo che in occasione del tavolo del giorno 31 Luglio si concretizzino da parte del Governo tutte le più decise e ferme determinazioni verso la proprietà della acciaieria per sbloccare lo stallo industriale dell’area di crisi industriale complessa di Piombino”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.

comunicato stampa