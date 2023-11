Facebook. Hackerata la pagina del Sindaco di Reggio Calabria

La pagina Facebook di Giuseppe Falcomatà è stata hackerata. E’ già qualche giorno che l’account del Sindaco di Reggio Calabria del social network più famoso risulta manomesso.

Cosa cercavano gli hacker nel profilo del Sindaco? Cosa avranno scoperto? Di quali conversazioni private o file potrebbero essere entrati in possesso? Cosa avranno manomesso? Sembra una cosa di poco conto ma per qualsiasi malcapitato potrebbe essere un grosso problema.

Certo ormai i profili dei social-network contengono buona parte delle nostre vite, del nostro lavoro e della nostra privacy. E’ senza dubbio un problema da non sottovalutare.

Ma forse non era un attacco mirato, sono infatti in tanti che in questo periodo lamentano attacchi dei criminali informatici, complice anche l’ormai diffusa abitudine di fare shopping on line.

Una sicura fonte di interesse degli hacker è infatti il giro di danaro legato all’e-commerce e come tutti sapranno sono appena trascorsi: Black Friday e Cyber Monday.

Occorre attenersi ai consigli degli esperti e dotarsi di password complicate magari a doppio fattore. In caso di dubbi o violazioni o presunte tali conviene contattare subito l’assistenza e la Polizia Postale.

