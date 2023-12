Ok dalla Cosfel al piano assunzionale del Comune di Reggio Calabria, Falcomatà: “Fatto storico che mette a tacere dubbi e illazioni”

La soddisfazione del sindaco per il provvedimento della Commissione insediata presso il Ministero dell’Interno

La Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, riunita in data odierna, ha esaminato con esito favorevole l’istanza presentata dal Comune di Reggio Calabria che ha richiesto l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato tutto il personale individuato dalla tornata dei concorsi banditi da Palazzo San Giorgio nel corso del 2023, complessivamente si tratta di nuove 135 unità. L’annuncio del provvedimento della Commissione è stato diffuso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno.

“Si tratta di un provvedimento importantissimo per il nostro Comune – ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà – come abbiamo avuto modo di chiarire nelle scorse settimane sul tema dei concorsi pubblici, i primi realizzati da circa un ventennio, l’Amministrazione ha sempre operato in maniera corretta e trasparente, affrontando tutti i necessari passaggi amministrativi con la consueta cura ed attenzione”.

“Il provvedimento adottato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali certifica il lavoro che è stato fatto in questi mesi e di fatto produce il via libera al piano assunzionale del Comune, con i concorsi che si stanno completando in questi giorni e le assunzioni che ne seguiranno. E’ un fatto storico, determinato e perentorio, che mette a tacere ogni genere di polemica o illazione sul tema dei concorsi e sulle assunzioni programmate”.

“Da circa venti anni il Comune di Reggio Calabria non assumeva più personale e quello che è stato fatto, grazie alla buona programmazione di questi anni, produrrà non solo una straordinaria occasione di inserimento professionale per tanti giovani del nostro territorio, ma anche un impulso decisivo all’efficacia ed alla reattività della macchina amministrativa comunale. A pochi giorni dalla conclusione dell’iter concorsuale siamo già certi dell’esito positivo dell’attività che è stata svolta. Un risultato del quale l’intera città deve essere orgogliosa”.