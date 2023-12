New York: rischio terrorismo a Capodanno

L’ultima notte dell’anno si avvicina, il mondo si prepara per dire addio al 2023, per accogliere il 2024, ma nella grande mela, da sempre rappresentata la metà perfetta per aspettare l’anno che verrà, cresce una nuova paura. Times Square, la piazza più famosa della città, è il bersaglio perfetto per i terroristi a Capodanno.

A riportare la notizia è la Cnn, l’emittente televisiva, che ha citato una circolare dell’intelligence americana, secondo la quale comunque non ci sono al momento minacce concrete per New York(fonte: ansa.it)

