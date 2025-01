Villa San Giovanni (RC): efficientamento energetico

Una delle azioni più incisive dell’amministrazione Caminiti in questi primi due anni e mezzo di mandato è quella messa in campo sulla pubblica illuminazione, con gli obiettivi raggiunti dell’efficientamento delle zone in cui si è intervenuti e un risparmio per l’ente di oltre 400mila euro.

Sono, infatti, oltre 30 gli impianti cittadini efficientati grazie al cambio dei corpi illuminanti a led (che hanno sostituito le vecchie lampade a vapore di mercurio e sodio, non solo vetuste ma anche con una resa decisamente inferiore a quelli a led e costi nettamente superiori). Nei tratti efficientati sono stati sostituiti anche i pali (vecchi e alcuni anche pericolosi per la pubblica incolumità).

Lavori eseguiti previa presentazione di un piano illuminotecnico che ha anche permesso all’ente un risparmio cospicuo: da una spesa annua di 1.200.000 € si è scesi a 739.000€. Maggiore e migliore illuminazione ha significato più sicurezza e ottimizzazione dei costi.

Unico impianto cittadino a led nel 2022 quello di via Vittorio Emanuele a Cannitello, installato circa 13 anni addietro: anche lì abbiamo sostituito le luci delle due piazzette e quelle del primo tratto della via, che a breve sarà completato. Nei prossimi mesi verranno sostituite luci, lampade e pali di via Nazionale e, speriamo, anche del lungomare di Città. Abbiamo, infatti, partecipato ad un bando regionale e se il progetto verrà finanziato interverremo sulla pubblica illuminazione del lungomare, a Pezzo e all’Immacolata.

Sono stati anche acquistati nuovi pali che nelle prossime settimane andranno a sostituire quelli ammalorati o a rimpiazzare quelli mancanti da tempo. Sono azioni che hanno sempre lo stesso comune denominatore: migliorare i servizi in Città con un occhio sempre attento al bilancio dell’ente, per diventare modello di efficienza energetica, con un significativo risparmio per le casse comunali e un impatto positivo sulla qualità dell’illuminazione pubblica e del decoro urbano.

comunicato stampa – Ruggero Marra, assessore ai servizi della Città di Villa San Giovanni