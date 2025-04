AI di Apple, ora in italiano e con nuove funzioni

Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale di Apple, si espande significativamente con l’ultimo aggiornamento, diventando disponibile in italiano e altre sette lingue, aprendo le sue porte agli utenti iPhone e iPad dell’Unione Europea.

Questo assistente personale avanzato, progettato con una forte enfasi sulla privacy grazie all’elaborazione on-device e al Private Cloud Compute, offre una serie di funzionalità innovative. Gli strumenti di scrittura permettono di riscrivere, revisionare e riassumere testi in diverse app, con opzioni per modulare il tono e controllare le modifiche.

La gestione delle immagini è potenziata con la ricerca in linguaggio naturale, lo strumento “Ripulisci” per rimuovere oggetti indesiderati, la creazione di video “Ricordi” e Image Playground per generare immagini personalizzate. Siri è stato notevolmente migliorato, con risposte più naturali, migliore comprensione del linguaggio, possibilità di scrivere comandi e Intelligenza Visiva per ottenere informazioni dall’ambiente circostante.

L’integrazione con ChatGPT offre un accesso opzionale a ulteriori capacità di intelligenza artificiale, mantenendo la privacy dell’utente. In sintesi, Apple ha reso Apple Intelligence più accessibile e potente, con un’attenzione particolare alla privacy, ampliando le sue funzionalità per un pubblico più vasto.

