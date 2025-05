Cybersecurity: Chrome gestirà automaticamente le password compromesse

La sicurezza e la privacy online fanno un passo avanti con l’ultima novità annunciata da Google per il suo browser Chrome durante la conferenza per sviluppatori I/O. Entro la fine dell’anno, Chrome introdurrà una funzione innovativa che gli permetterà di modificare automaticamente le password considerate deboli o compromesse.

Questa mossa mira a superare un problema comune: la scarsa propensione degli utenti a cambiare le password anche dopo aver ricevuto una notifica di vulnerabilità. Come sottolineato da Parisa Tabriz, vicepresidente di Chrome, “Consideriamo il cambio automatico un vantaggio per la sicurezza di tutti”. Quando Google Password Manager rileva una password compromessa durante l’accesso, Chrome offrirà all’utente la possibilità di procedere con la correzione automatica. Su una serie di siti web compatibili, il browser non si limiterà a segnalare, ma genererà una password sostitutiva unica e complessa, aggiornandola direttamente per conto del navigatore.

Nonostante l’automazione, Google ha precisato che il controllo finale rimarrà sempre in mano all’utente, il quale dovrà comunque confermare l’operazione cliccando su un messaggio specifico. La presentazione della novità all’I/O consente agli sviluppatori il tempo necessario per adeguare i propri siti web e applicazioni in vista del lancio ufficiale.

