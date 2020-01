Ieri mattina, gli agenti delle volanti hanno arrestati due cittadini marocchini di 17 e 16 anni per furto pluriaggravato in concorso. I due sono stati sorpresi e bloccati dai poliziotti mentre stavano asportando dei tablet all’interno di un ristorante di via Malpighi.

