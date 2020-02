Helsingborg (SVE), Simone Alessio è Oro alla President’s Cup di Taekwondo

Simone Alessio, atleta del G.V. VV.F. Fiamme Rosse, ha conquistato il primo gradino del podio in occasione della President’s Cup di Taekwondo in corso di svolgimento in Svezia all’Helsingborg Arena.

L’atleta dei Vigili del Fuoco, Campione del Mondo nella categoria -74 kg, ha dominato la categoria olimpica dei -80kg conquistando un oro importantissimo in previsione delle selezioni per il Torneo di Qualificazione Olimpica Continentale in programma all’Allianz Cloud di Milano dal 17 al 19 Aprile 2020.

Dopo aver battuto ai sedicesimi, per 23-3, il greco Nikolaos Tzellos ed aver superato agli ottavi, per 14-7, il belga Nicholas Stefan A. Corten, ai quarti l’azzurro ha dovuto affrontare un incontro tiratissimo contro il francese Ismael Bouzid Souhili superandolo solo al golden point. Infine, passata la semifinale per 24-12 contro il norvegese Victor Asp, Alessio ha incontrato il croato Toni Kanaet, Campione europeo 2018 della categoria -74kg, aggiudicandosi il match con il punteggio di 12-9.

