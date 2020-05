Cosoleto (RC): sequestrato agriturismo e proprietà immobiliari, denunciato Sindaco, ex Vice Sindaco e tecnico comunale

in concorso il reato di abuso di ufficio (artt. 110, 323 c.p.) perché, T.G., in qualità di istruttore del procedimento amministrativo, M.G., nella qualità di vicesindaco del Comune di Cosoleto e firmatario dell’atto, in concorso morale e materiale con G.A., nella qualità formale di responsabile del procedimento SUAP Comune di Cosoleto nonché di soggetto interessato e beneficiario, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio (G.), comunque in violazione di legge e di regolamento, non eseguivano l’istruttoria relativa alla SCIA presentata da G., in merito all’immobile, da destinare ad attività di agriturismo “C.G.” in violazioni delle norme regionali sull’attività agrituristica e quelle sulla ristorazione (Legge Regionale n. 14/2009; D. L.vo 193/200), procurando con tale condotta un ingiusto vantaggio patrimoniale a G.A., consistito nella conclusione del procedimento e nell’emissione dell’attestazione di regolarità della SCIA, consentendo così l’apertura di attività di agriturismo.