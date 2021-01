La Calabria torna in “zona arancione” assieme a Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Lo ha disposto in serata, con una propria ordinanza, il Ministro della Salute Roberto Speranza: “Dobbiamo tenere il massimo livello di attenzione – ha affermato il ministro – perché il virus circola molto e l’indice del contagio è in crescita“. questa la nota riportata da Ansa.it. I nuovi contagi sono riguardano 355 nuovi positivi.

