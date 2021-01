Banche. Banca Italia: Aumenta richiesta prestiti delle imprese

(DIRE) Roma, 19 Gen. – Nel quarto trimestre del 2020 i criteri di erogazione dei prestiti alle imprese sono rimasti nuovamente invariati. Anche le politiche di offerta applicate ai prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni non hanno registrato variazioni dopo il lieve irrigidimento riportato nel trimestre precedente. Lo comunica la Banca d’Italia. I termini e le condizioni generali applicati sui finanziamenti alle imprese e sui mutui alle famiglie sono rimasti stabili. Per il trimestre in corso gli intermediari prevedono che le politiche di offerta registreranno un moderato irrigidimento per le imprese e un allentamento di pari intensita’ per i mutui. È proseguito l’aumento della domanda di prestiti da parte delle imprese seppure a ritmi piu’ contenuti rispetto ai due trimestri precedenti. La dinamica della domanda continua a riflettere la perdurante scarsita’ di scorte e capitale circolante, maggiori esigenze di rifinanziamento nonche’ un calo dell’autofinanziamento. Dopo il rimbalzo segnalato nel trimestre precedente la domanda di mutui delle famiglie e’ rimasta invariata. Per il trimestre in corso le banche si attendono un ulteriore, seppure piu’ contenuto, incremento della richiesta di fondi da parte delle imprese; la domanda di mutui da parte delle famiglie rimarrebbe sostanzialmente invariata. (Lum/ Dire) 11:40 19-01-21