(DIRE) Roma, 21 Gen. – “Ho ricevuto un avviso di garanzia su fatti risalenti al 2017. Mi ritengo totalmente estraneo, chiedero’ attraverso i miei legali di essere ascoltato quanto prima dalla procura competente. Come sempre ho piena e totale fiducia nell’operato della magistratura. E data la particolare fase in cui vive il nostro Paese rassegno le mie dimissioni da segretario nazionale come effetto immediato”. Cosi’ Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc. (Vid/ Dire) 10:18 21-01-21