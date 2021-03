Nuova Zelanda, fortissimo sisma di M 8.1. Rientrato l’allerta tsunami

Potentissima scossa di terremoto in mare a largo della Nuova Zelanda, nella zona delle Isole Kermadec, fortunatamente disabitate. Già nel pomeriggio di ieri (ora italiana) si era verificato un altro terremoto con epicentro alla stessa profondità, 10 chilometri, ma in coordinate marine differenti di magnitudo 7. Il che ha fatto evacuare le zone costiere nel Nord della Nuova Zelanda. E’ rientrato da qualche ora questa mattina l’allerta tsunami, in quanto si temevano probabili grandi onde verso le coste del pacifico di: Nuova Zelanda e Australia, le Hawaii, le isole Fiji, le Cook, Samoa, le coste di Colombia, Ecuador, Costa Rica.

