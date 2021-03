Forte scossa di terremoto nel Mare Adriatico, nessun danno a cose e persone

Intensità 5.6 seguita da repliche minori. È stata chiaramente avvertita in Abruzzo, Marche, Puglia, Molise, Basilicata e Campania oltre che in Croazia e Montenegro

Forte terremoto nel Mare Adriatico. Una scossa di magnitudo 5.6 si è verificata alle ore 14.47 ad una profondità di 5 km come riportato dall’Ingv. È seguita un’altra scossa di intensità 4.1 a pochi minuti di distanza. Altre repliche di intensità minore si stanno succedendo.

Il sisma è stato avvertito chiaramente in Abruzzo, generando paura tra la popolazione. Telefonate ai vigili del fuoco e alla Protezione civile anche in Basilicata e Molise. La scossa è stata chiaramente avvertita anche nelle Marche, in Puglia e Campania (nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno) oltre che in Croazia e Montenegro. Al momento non si registrano danni a cose o persone.

