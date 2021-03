Covid-19, sono 23.839 i nuovi contagiati e 380 i morti

Il tasso di positività al 6,6%, in diminuzione rispetto alla giornata di ieri quando era al 6,8%. I tamponi effettuati sono a 357.154

Sono 23.839 i nuovi casi di persone contagiate dal covid-19 e sono 380 le vittime nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono in totale 357.154, circa 3000 in più di ieri quando i test erano stati 354.952. Il tasso di positività scende leggermente e si attesta al 6,6%, in leggero calo rispetto alle 24 ore precedenti quando era al 6,8%. Le terapie intensive per coloro che hanno avuto un aggravio del covid-19 hanno 7 persone in più ricoverate, mentre i ricoveri ordinari fanno segnare un più 149.

