Sanità. Speranza: Serve patto-paese chee includa anche imprese

(DIRE) Roma, 30 Giu. – “Per la ripartenza serve un grande patto-Paese che includa il governo, le Regioni e i Comuni per tenere insieme la dimensione sanitaria e quella sociale ma anche, oltre a ordini, sindacati e associazioni, le imprese che sono dentro questa sfida: da chi lavora in primo piano, come i produttori di vaccini, agli enti di ricerca e alle università”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del suo intervento oggi al convegno dal titolo ‘Condividere per non dividere. La salute è uguale per tutti’, organizzato da Unipol. “La salute è veramente la sfida essenziale che abbiamo davanti a noi- ha proseguito Speranza- e ciascuno deve essere chiamato a dare il suo contributo. Abbiamo un Servizio sanitario nazionale che viene guardato con attenzione, dobbiamo conservarne l’approccio universalista adeguandolo alle sfide che abbiamo davanti”. (Cds/Dire) 12:05 30-06-21