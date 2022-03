Cina, Foxconn, uno dei pilastri dell’elettronica si ferma. L’industria si trova a Shenzhen, città della Cina. Il Governo ha imposto alla metropoli, il lockdown per via dei contagi da covid-19, sempre in continua crescita. Shenzhen, è la città con l’azienda più importante al mondo, nel settore della tecnologia. Fornisce pezzi a Huawei, Zte e Apple.

